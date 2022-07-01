Воронежские спасатели усилят противопожарные рейды в шести районах

В регионе сохраняется высокая степень пожарной опасности Фото: Иван Макеев

В первые выходные июля воронежские спасатели намерены серьезно усилить патрули в лесах. Ловить будут любителей шашлыков и костров. Меры касаются четырех районов области и двух городских округов. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области в пятницу, 1 июля.

Патрули пройдут в Воронеже, Нововоронеже, Новоусманском, Рамонском, Верхнехавском и Каширском районах. В этих муниципальных образования сохраняется IV (высокая степень) класс пожарной опасности. Кроме того, по прогнозам синоптиков, температура воздуха на выходных поднимется до 28 градусов.

В ведомстве напомнили, что нарушителям правил пожарной безопасности в условиях особого режима грозит штраф – от 10 до 20 тыс. рублей.