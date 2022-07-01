Суд выпустил бывшего вице-спикера Воронежской гордумы из-под домашнего ареста

Ленинский районный суд выпустил бывшего вице-спикера Воронежской гордумы Алексея Пинигина, подозреваемого в мошенничестве, из-под домашнего ареста в пятницу, 1 июля. Об этом сообщили на сайте суда. Примечательно, что в этот день экс-депутат отмечает день рождения.

Следователи и прокуратура ходатайствовали о продлении домашнего ареста. Однако суд изменил меру пресечения на «запрет определенных действий». Теперь Пинигину нельзя выходить из дома с 22.00 до 6.00, общаться с другими участниками уголовного дела, а также пользоваться средствами связи и Интернетом. Кроме того, он обязан являться по вызовам следователя и в суд.

Пинигин находился под домашним арестом с февраля. Суд неоднократно продлевал меру пресечения. Депутата задержали по подозрению в мошенничестве на 9,2 млн рублей. По версии следствия, в 2018 году он получил деньги от директора коммерческой фирмы, занимавшейся строительством социального объекта в Грибановском районе. За это вице-спикер обещал помочь в приемке и оплате работ. При этом выполнять обещание он не собирался.

После задержания Алексей Пинигин уволился с поста директора областного центра государственной кадастровой оценки. Его также лишили членства в «Единой России».