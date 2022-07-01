Под Воронежем директор учебного заведения завышал премии сотруднику, а потом забирал разницу себе

В суд пережали уголовное дело 61-летнего депутата Совета народных депутатов Подгоренского района, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

Мужчина, будучи директором образовательного учреждения, с 2018 по 2020 годы необоснованно завышал премии одному из преподавателей. Подчиненный передавал ему часть вознагражления якобы для нужд учреждения. Из бюджета в итоге похищены более 150 тысяч рублей.

В другом случае руководитель забирал себе часть положенной сотруднику премии, причинив ему ущерб в 56 тысяч рублей.

- Одновременно с этим прокуратура района предъявила иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлениями ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.