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Происшествия1 июля 2022 10:07

Под Воронежем директор учебного заведения завышал премии сотруднику, а потом забирал разницу себе

При этом руководитель являлся депутатом
Ярослав ИВАНОВ

В суд пережали уголовное дело 61-летнего депутата Совета народных депутатов Подгоренского района, обвиняемого в мошенничестве с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий.

Мужчина, будучи директором образовательного учреждения, с 2018 по 2020 годы необоснованно завышал премии одному из преподавателей. Подчиненный передавал ему часть вознагражления якобы для нужд учреждения. Из бюджета в итоге похищены более 150 тысяч рублей.

В другом случае руководитель забирал себе часть положенной сотруднику премии, причинив ему ущерб в 56 тысяч рублей.

- Одновременно с этим прокуратура района предъявила иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного преступлениями ущерба, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.