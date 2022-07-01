Воронежцы сталиреже снимать с карт наличные

82% воронежцев имеют карты Фото: из архива «КП»

В воронежском отделении Банка России рассказали, что в обращении жителей области находилось более 4,8 млн банковских карт. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года эта цифра выросла на 7,5%.

За первые три месяца года воронежцы провели по картам 138 млн операций на сумму 177 млрд рублей. Средний чек одной транзакции составлял 1300 рублей.

- Чаще всего безналично в регионе платили за товары и услуги — доля этих операций составила 95% и практически не изменилась по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. А вот деньги в банкоматах и терминалах снимали реже — количество таких транзакций снизилось на 9%, - рассказали в пресс-службе воронежского отделения БР.

Согласно соцопросам за 2021 год, 82% респондентов имели «пластик», причем у 45% их как минимум было две карты. 73% опрошенных воронежцев выбирают безналичную оплату, а 27% отметили, что им удобнее пользоваться наличными. Самые востребованные номиналы банкнот — 100 рублей, которыми в основном расплачиваются за покупки, и 1000 рублей — эту купюру чаще всего снимают в банкоматах.