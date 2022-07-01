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Общество1 июля 2022 9:45

Воронежцам надо быть осторожнее из-за сильного ветра

О неблагоприятных погодных условиях предупредили в МЧС
Мария Щербакова
Ветер поднимется до 20 метров в секунду

Ветер поднимется до 20 метров в секунду

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В субботу, 2 июля, в Воронежской области поднимется сильный ветер. Спасатели просят жителей региона быть внимательными и острожными, позаботиться о сохранности имущества. Доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от воронежского Гидрометцентра.

Усиление северного ветра до 15-20 метров в секунду ожидается с 9.00 до 18.00. При этом температура воздуха достигнет 28 градусов тепла днем как в районах, так и в областном центре. Ночью, по прогнозам, будет около 13 градусов.