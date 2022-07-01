В Воронеже проводят аэрацию улиц

Фото управы Ленинского района

В самые жарки летние дни на улицы Воронежа выезжают необычные поливомоечные машины. Они льют воду не под колеса непосредственно на асфальт, а вверх. Это так называемый метод аэрации. Такой полив улиц позволяет на несколько градусов остудить не только асфальт, но и все вокруг – тротуары, газоны, деревья. А также увлажняет воздух и снижает запыленность улиц.

- При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации. Регулярный полив в жаркие дни существенно снижает ее уровень, - рассказали в управе Ленинского района, где практикуют такой полив.

На сегодняшний день в круглосуточном режиме на дорогах Ленинского района работают пять таких машин. На тротуарах малогабаритная коммунальная техника («Чистик»). В целях сохранения благоприятной экологической обстановки, унификации сбора пескосмета осуществляется помывка магистральных улиц. При этом расход воды в сутки составляет около 200 тысяч литров.