Коронавирус в Воронежской области на утро 1 июля: никто не умер, 114 заболели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

К утру 1 июля в Воронежской области никто не умер от коронавируса, сообщил в свежей сводке федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания. Напомним, к этому времени в регионе насчитывается 8 336 летальных случаев от последствий ковида.

За вчерашний день положительные тесты на коронавирус получили 114 воронежцев. Всего с начала пандемии 388 592 заразились ковидом в регионе.

За минувшие сутки с больничного выписали 119 пациентов, всего с начала наблюдений болезнь смогли побороть 379 138 воронежцев.