В Воронеже пропала 15-летняя девочка

фото Лиза Алерт

Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" попросили помощи у воронежцев в поисках Маши Еременко. 15 летняя девочка пропала 30 июня, ее местонахождение неизвестно. Она нуждается в медицинской помощи.

Маша плотного телосложения, рост девочки 165 см. У нее карие глаза и черные волосы с мелированием. У нее с собой был черный рюкзак.

Звоните по номеру телефона горячей линии отряда 88007005452 (бесплатно по РФ) или 112.

К поискам подключились полиция и следователи: силовики организовали проверку.