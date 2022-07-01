В пригороде Воронежа ВАЗ опрокинулся в реку Дон после ДТП с BMW

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Воронежские полицейские попросили у очевидцев записи с видеорегистраторов, зафиксировавших ДТП в пригороде Воронежа, в котором пострадали два человека.

Авария произошла ночью 30 июня на Левом берегу реки Дон в трех километрах от площади Советов, 21б. Около 1.30 водитель автомобиля «БМВ» без номеров врезался в припаркованный автомобиль ВАЗ 2114. Обе машины перевернулись. Водитель «БМВ» с места происшествия скрылся. В результате ДТП пассажиры ВАЗ 2114, 21-летний парень и 22-летняя девушка попали в больницу с травмами.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии и личность сбежавшего водителя. Очевидцев ДТП, в том числе имеющим записи с видеорегистраторов, просят обратиться на единый номер вызова служб экстренного реагирования: 112.