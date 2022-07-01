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Происшествия1 июля 2022 7:49

Под Воронежем пожарный получил травмы при падении с высоты

Инцидент случился при тушении пожара в Бобровском районе
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

При тушении пожара в Бобровском районе серьезно пострадал работник пожарной спасательной части. Инцидент, который произошел 20 июня, расследует Гострудинспекция.

- Командир отделения ПСЧ №70 упал на землю с высоты более двух метров, получив множественные переломы и ушибы. Характер полученных повреждений и степень их тяжести, относится к категории тяжелых несчастных случаев. В настоящее время государственный инспектор труда устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, - сообщили в Гострудинспекции Воронежской области.