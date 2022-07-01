В Воронеже разоблачили фейк с советами есть кошачий корм

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В воронежских соцсетях обсуждают посты в городских пабликах от якобы обнищавшей женщины, которая вынуждена с детьми есть кошачий корм. Непонятно, на кого рассчитан этот шлак, но информация не выдерживает критики (на продукты денег нет, а на кошачий корм почему-то есть). Тем не менее, официальный воронежский канал по опровержению недостоверных данных «Война с фейками.Воронеж» назвал посты фейками, напомнив, что сельскохозяйственному региону в принципе не угрожает голод..

- Волна одинаковых постов от женщины, которая вынуждена кормить сына и дочь кошачьим кормом, накрыла и другие регионы. Эти сообщения - массовый вброс Центра информационно-психологических операций ВСУ. Авторы поста не изменили ни фото, ни описание (хоть для какой-то убедительности). Конечно, посты размещают в пабликах, где нет предварительной модерации. Значит, информацию никто проверять не будет, - говорится в warfakevrn. - Напомним, Воронежская область - лидер по производству сельхозпродукции. Зампред правительства Виктор Логвинов рассказал, что в нашей области производят больше продуктов на душу населения, чем необходимо. К ним относится мясо, молоко, яйца, растительное масло, сыр, хлеб и макаронные изделия, а также овощи и сахар.

Ох уж эти украинско-американские сказочники…