Под Воронежем пенсионер на «НЕКСТ-278868» сбил насмерть женщину

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 июня в Воронежской области под колесами погибла женщина. ДТП произошло около 21.40 в Верхней Хаве.

По предварительным данным полиции, 64-летний мужчина на автомобиле «НЕКСТ-278868» сбил 41-летнюю женщину, которая переходила дорогу в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. Потерпевшая скончалась от полученных травм до приезда «скорой».

Правоохранители устанавливают причину аварии.

За сутки сотрудники ГИБДД зарегистрировали в Воронежской области 117 ДТП, в них пострадали 22 человека и один погиб.