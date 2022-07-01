В Воронеже на стройплощадке обнаружили памятник купцу Клочкову

Фото Ольги Рудевой

На строительной площадке на проспекте Труда, 93 в Воронеже среди груды кирпичей и другого мусора обнаружили старинный памятник. Надпись на камне сообщает, что он принадлежит Петру Алексеевичу Клочкову, купцу из известного в Воронеже рода промышленников, благотворителей и общественников. Сообщение о находке и фото памятника прислала краеведу Ольге Рудевой одна из жительниц Воронежа.

Стойплощадка находится на территории бывшего комбикормового завода, где планируется возведение новых домов. Как и для чего туда вывезли памятник, остается только догадываться. Скорее всего, его он попал на территорию завода с Чугуновского кладбища, и собирались его употребить в качестве строительного материала, но почему-то не сделали этого.

Ольга Рудева сообщила о находке в мэрию. Чиновники пообещали помочь с вывозом памятника на территорию храма Дмитрия Солунского, расположенного рядом с парком имени Дурова.