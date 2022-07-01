В Воронеже стал известен график отключения горячей воды на июль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже продолжаются профилактические работы по подготовке отопительной системы к новому осенне-зимнему сезону. Мэрия опубликовала перечень домов, жильцам которых придется терпеть неудобства с подогревом воды в июле. Ограничения ожидаются более 1000 адресов.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

С 5 по 18 июля

ул. Маршала Одинцова 2, 4, 13, 15, 19, 21, 21а, 25, 27, 23;

ул. Ленинский пр., 223, 227;

ул. Архитектора Троицкого 3, 5, 8;

ул. Богдана Хмельницкого 19а, 20/1, 25, 30а, 50б, 54б, 64, 66, 68;

ул. Артамонова 2а, 6а, 8а, 7, 9, 16, 20, 22, 24, 26, 30а, 34а, 36, 38а, 38в, 40, 42;

ул. Суворова 116, 116а;

ул. Одинцова, 25б/1, 25б/2, 25б/3.

C 19 июля по 1 августа

ул. Минская 2, 2в, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский пр., 134, 136, 138, 142, 144, 144а, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в.

С 25 июля по 6 августа

ул. Минская 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 11;

ул. Остужева 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22;

Ленинский пр., 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

ул. Переверткина 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская 27а;

ул. Серафимовича 41, 41а, 43;

ул. Старых Большевиков 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова 65;

ул. Гаршина 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19;

ул. Минская 1, 1а, 2, 2в, 3, 5, 7, 7а, 11, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 21, 25, 25а, 27, 29, 31, 35;

ул. Остужева 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 28, 30, 32, 32а, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50;

Ленинский пр., 121, 123, 125, 125а, 127, 129, 131, 134, 133, 135, 137, 139, 141,136, 138, 142, 143, 144, 144а, 145, 147, 146, 148, 150, 152, 154, 203, 205, 213, 215, 215в, 149, 151, 153, 155/1, 155/2 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173/1, 173/2, 177, 179, 181,185, 187, 189, 193, 195;

ул. Переверткина 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 2, 4, 6, 8, 10, 10а,11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 31а, 32, 33, 35, 35/1, 37, 38, 39, 41, 42, 42а, 43, 44, 44а, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60;

ул. 25 Января 2, 2а, 4, 6, 8, 8а, 10, 12,14, 14а, 16, 18, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 32а, 34, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 70, 72;

ул. Комсомольская 27а;

ул. Серафимовича 41, 41а, 43;

ул. Старых Большевиков 2, 14, 16, 18, 20/1, 20/2, 44а;

ул. Суворова 65;

ул. Гаршина 6, 10,16, 21;

ул. Зои Космодемьянской 7, 9, 9а,11, 13, 15, 19.

Левобережный район

С 23 июня по 6 июля

ул. Иркутская 1 ,3 , 5 , 9 , 13 , 15 ,17 , 19 , 21 , 23 , 27 ,68,70

ул. Иркутская 11.

С 28 июня по 11 июля

ул.Новосибирская, 16, 20, 24, 26, 32, 34, 36, 66;

ул.Танеева, 6, 8, 10, 12;

ул.Ярославская, 21, 23, 24, 28;

ул.Саврасова, 2;

ул.Корейская, 6б, 6а

ул.Лихачева, 21, 25;

ул. Иркутская, 15а;

ул. Писарева, 1а, 3а, 11а, 13а, 17а, 17б, 17в, 19а;

ул. Циолковского, 129,113/1, 113/2, 113/3, 113/4, 31;

ул. Баррикадная 5, 5а, 7, 7а ,9, 11, 13, 19, 23, 26, 28, 29а, 30, 35, 37, 41;

ул. Туполева 1, 2а, 3, 3а, 3б, 3в, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13б, 15, 15а, 15б, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 27а, 28, 29, 31б, 38;

ул. Айвазовского, 2а;

ул. Волгоградская, 47,49,51;

С 5 по 18 июля

ул. Волгоградская, 43Б, 43, 43В.

С 12 по 25 июля

ул. Новосибирская, 27, 29, 31, 33, 33а, 43, 43а, 45, 53, 55, 59, 61, 61д;

ул. Ростовская, 53, 53а, 59, 59а, 61, 66, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 73а, 74, 76, 80, 80а, 84, 86, 100, 100б;

ул. Корольковой, 10/2, 10/5, 20, 10/1, 10/3, 10/4

ул. Чебышева, 1, 1а, 2, 2а, 3, 6, 6а, 8, 8а, 10а, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 24.

Коминтерновский район

С 20 июня по 3 июля

Московский пр., 179а, 185, 179в, 179б.

С 23 июня по 6 июля

ул. Миронова,39,

ул.Антонова-Овсеенко,41.

С 5 по 18 июля

Московский пр., 179/5, 179/6, 179/7, 179/8;

ул. Шишкова, 1, 4, 4а, 6, 8;

ул. Л.Рябцевой, 28, 28а, 28б, 50;

ул. пр. Труда, 4а, 6, 6/3, 6/4, 6/5, 8, 8а, 8б, 8в, 72, 74, 151, 155, 157, 159;

ул. 9 Января, 87, 110;

ул. Карпинского, 1, 2, 3, 4, 5;

ул. Геращенко, 1, 3, 4;

ул. Загородная, 7, 7а, 15;

ул. Керамическая, 31, 33, 42;

ул. Подклетенская, 19, 21;

пер. Политехнический, 1, 2, 3, 10;

ул. пер. Автогенный, 9, 11а, 21;

ул. Багрицкого, 1;

ул. Машиностроителей, 13/1, 45;

ул. Электросигнальная, 4;

ул. Красных Зорь, 38;

ул. Солнечная, 23, 27, 10;

пр. Ясный, 4;

Московский пр., 28, 30.

C 5 по 17 июля

ул. Советская, 53;

ул. Транспортная, 79, 81, 83.

С 7 по 20 июля

ул. Независимости, 55/1, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5.

С 19 июля по 1 августа

Московский пр., 175;

ул. Хользунова, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 23а, 25, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

ул. 45 Стрелковой дивизии, 104, 106, 108, 125, 127;

пер. Славы, 1а, 3а, 5;

пер. Ботанический, 47а;

ул. Беговая, 2/1, 4/1, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5;

Московский пр., 44а;

ул. Шишкова, 57, 61, 63, 65, 67, 69, 71

пер. Ученический, 1.

C 26 июля по 8 августа

ул. Республиканская, 74.

С 27 июля по 9 августа

пер. Здоровья, 90/1, 90/2.

Советский район

С 28 июня по 11 июля

ул. Чуйская, 7,9;

ул. Тепличная, 26А, 26Ж; 26/15, 26/5, 26/4, 26/3, 26/7, 26/2, 26/9

ул. Берег реки Дон, 26А , 26/1;

ул. Домостроителей, 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

ул. Маршака, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

ул. Пешестрелецкая, 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

ул. Г.Сибиряков, 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

ул. Ю. Янониса, 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а ,18, 22, 24;

ул. Дорожная, 1, 7, 7а, 9;

ул. Ворошилова, 38а, 48, 50;

ул. Б.Пионеров, 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

ул. Космонавтов, 22а.

С 4 по 14 июля

ул. Защитников Родины,1а,10а;

ул. Папова, 10;

ул. Заполярная, 1а, 7, 9;

ул. Киселева, 17,19, 21;

ул. Северцева, 48;

ул. 232 Стр. Дивизии, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 13,17, 19, 21, 21а, 23, 25, 25а, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 51;

ул. Латненская, 19;

ул. 9 Января, 241/1, 241/2, 241/3, 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8, 241/9, 241/10, 241/11, 241/14, 241/15.

С 5 по 18 июля

ул. Теплоэнергетиков 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 15б, 15в;

ул. Курчатова 14, 16, 18, 20, 21, 22, 22а, 22б, 24, 26, 28, 28а, 32а, 36, 36а, 36б, 36в, 36г, 36д, 36е, 36и, 36л;

ул. Междуреченская 1а, 1б, 1в, 1г, 1д, 1ж, 1з, 1и, 1е;

ул. Острогожская 168/2, 168/3, 168/4, 168/5, 168у, 168с, 168р.

Ленинский район

С 28 июня по 11 июля

ул. 9 Января, 54в;

ул. Революции 1905 года, 80г.

С 30 июня по 2 августа

ул. Кропоткина, д. 1,2, 3, 5, 7, 9а,9б,13а, 10, 11а, 15;

ул. 40 лет Октября, д. 2, 12, 8,10,14;

ул. Пограничная, д. 1, 2;

ул. Войкова, д. 6, 17, 19;

ул. Бакунина, д. 24, 47, 41,43,45;

ул. III Интернационала, д. 35, 57, 59;

ул. 9 Января, 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а,2б,2в,3,3а,3б;

ул. Куколкина, д.33;

ул. Пушкинская, д.11а, 15;

ул. Свободы, д. 37, 45;

ул. Ф. Энгельса, д. 63;

ул. Донбасская, д. 3.

С 5 июля по 18 июля

ул.Моисеева, 40,42,44,80,82,84;

ул.Ворошилова, 9,17;

ул.Космонавтов, 60,62,36а,38,40;

ул.Депутатская, 16;

ул.Колесниченко, 44,42.

С 26 июля по 8 августа

ул. Челюскинцев, 77, 84, 84а, 88, 101а, 101б, 101в, 136а;

ул. 20 лет Октября, 64, 66, 66а, 75, 76, 77, 77а, 78, 81, 88е, 91;

ул. Гродненская, 2, 65;

ул. Ворошилова, 1в, 1г; 1д, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6

ул. Краснознаменная, 10, 12, 15;

ул. Платонова, 7; 11/1

ул. Свободы, 10, 31;

ул. Кольцовская, 70;

ул. Куцыгина, 6, 21, 27;

ул. Красноармейская, 17, 27, 60;

ул. Станкевича, 38, 40;

ул. Кирова, 8, 10, 22, 24;

ул. Пушкинская, 41, 45.

Центральный район

С 21 июня по 4 июля

ул. Плехановская, 66.

С 28 июня по 11 июля

ул. Революции 1905 года, 80Б, В.

С 30 июня по 13 июля

ул.Лесная поляна-3, 4.

С 30 июня по 2 августа

ул. Плехановская, д. 22

ул. Кольцовская, д. 46, 46а

ул. К. Маркса, д. 116а

ул. Революции 1905 г., д. 66

ул. Среднемосковская, д. 62а, 62а, 70,70а,75.

С 1 по 14 июля

ул. Шишкова, 144.

С 5 по 18 июля

ул. Советская, 2,4.;

ул. Карла Маркса, 112;

ул. Революции 1905 года, 5;

ул. Морозова, 10, 12;

ул. Тимирязева, 10, 12, 12б;

ул. Ломоносова, 87;

ул. Докучаева, 9;

ул. Березовая Роща, 2, 2б, 4, 4б, 6, 6б, 6в, 8, 10, 12, 20, 24, 24а, 26, 28, 36а 38а.

С 15 по 28 июля

ул. Шишкова, 142.

С 21 июля по 3 августа

ул. Помяловского, 40;

пр.Революции, 9а.

С 26 июля по 8 августа

ул. Ф.Энгельса, 24а, 25б, 34, 33е;

ул. Комиссаржевской, 15;

ул. К.Маркса, 45а, 74, 76, 98;

ул. 25-го Октября, 15, 31, 41а;

ул. Никитинская, 7, 16а;

ул. Студенческая, 34.

ул. Б. Стрелецкая, 20д

ул. Станкевича, 45.