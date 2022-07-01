Вечером в Воронеже сгорел магазин стройматериалов

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Вечером 30 июня воронежцев напугал густой дым над Волгоградской, который был виден всему Левому берегу. Очевидцы поделились видео в соцсетях. Как оказалось, загорелся магазин строительных материалов.

- Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20.08. Магазин площадью 100 квадратных метров тушили шесть пожарных машин - 23 человека справились с огнем за 20 минут, пожар ликвидировали в 21.28. Никто не пострадал. эксперты выясняют причину возгорания, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.

При ЧП звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101», телефону доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.