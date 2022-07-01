В Воронеже пройдет семейный фестиваль

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

10 июля в Воронеже пройдет XI фестиваль семейных ценностей «Добро начинается с семьи». Он приурочен к Дню семьи, любви и верности.

В нем могут принять участие многодетные, приемные семьи города и области, творческие коллективы и исполнители, некоммерческие организации.

Праздник начнется в «Зеленом театре» Центрального парка в 17.00.

Фестиваль семейных ценностей проводится в Воронеже с 2012 года, инициаторами проекта выступает семья Алексея и Виктории Шиповских, в которой воспитывается пятеро детей. В 2012 году Президент России В.В. Путин своим Указом наградил Алексея и Викторию медалью ордена «Родительская Слава» за укрепление семейных ценностей в обществе и достойное воспитание детей.