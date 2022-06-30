Воронежские спортсмены заняли четыре призовых места на первенстве России по стендовой стрельбе

Владислав Любачев (крайний справа) и Серафима Тарасенко (вторая справа). Фото ЦСП СК Воронежской области.

Во второй день соревнований на третью ступень пьедестала в дисциплине «ТРАП – смешанная пара» поднялись воронежцы Владислав Любачев и Серафима Тарасенко. По итогам квалификации в квартет лидеров вошли наши земляки и три пары из Татарстана. На этом этапе борьбы наши спортсмены, наравне с будущими серебряными призерами, совершили 132 точных выстрела из 150 возможных, а будущие победители были точны лишь 124 раза. Но в полуфинале Тарасенко и Любачев поразили 36 тарелочек, а две пары хозяев сделали на два точных выстрела больше. В результате, Владислав и Серафима стали бронзовыми призерами первенства страны. Также на третье место поднялись Дарья Савельева и Сергей Панов.

Днем ранее воронежские спортсмены завоевали в Татарстане две серебряные награды. Серафима Тарасенко стала второй среди девушек в ТРАПе, после чего, в этом же упражнении, она вместе Александрой Галиной и Дарьей Дергуновой поднялась на вторую ступень пьедестала в команде. По итогам первенства России сборная команда Воронежской области заняла третье место. Вторыми стали спортсмены Москвы, а победили хозяева соревнований - команда Татарстана.