В Воронеже будут судить организованную преступную группу, занимавшуюся незаконным сбытом наркотиков

Максимальное наказание по инкриминируемым статьям - до 20 лет лишения свободы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура Воронежа утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении шести участников организованной преступной группы. По версии следствия, с июня 2021 года подозреваемые расфасовывали оптовые партии наркотиков, оборудовали тайники и отправляли данные о местонахождении так называемых «закладок» потребителям через интернет после получения оплаты. Уголовное дело направлено для рассмотрения в Левобережный районный суд г. Воронежа. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Воронежской области.

Максимальное наказание по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотического средства в крупном размере), ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере), п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств, организованной группой, в крупном размере) – до 20 лет лишения свободы.