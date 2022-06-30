Хавбек Ильнур Альшин спустя шесть лет вернулся в воронежский «Факел»

Ильнур Альшин. Фото: ФК "Факел" (Воронеж), ВКонтакте.

«Факел» вернул Ильнура Альшина. Полузащитник вновь наденет футболку воронежского клуба спустя шесть лет. На профессиональном уровне хавбек выступал за «Нару-ШБФР», «Тосно», «Тамбов», «Авангард» и «Балтику». За калининградский клуб Альшин отыграл три сезона, в последнем из которых забил пять мячей и сделал шесть голевых передач в 38 матчах ФНЛ и Кубка России.

С 2013-го по 2017-й год Ильнур провел за «Факел» 97 матчей и забил 12 голов. Кстати, следующий официальный матч станет 300-м в карьере 28-летнего хавбека. В 299-ти встречах он отличился 40 раз.