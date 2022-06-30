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Общество30 июня 2022 14:52

В ночь с 30 июня на 1 июля в Воронеже пройдут массовые проверки водителей

Особое внимание будет уделено выявлению нетрезвых автолюбителей
Алексей СЕРГУНИН
29 июня в Воронежской области восемь водителей задержаны и привлечены к ответственности за езду в пьяном виде.

29 июня в Воронежской области восемь водителей задержаны и привлечены к ответственности за езду в пьяном виде.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь с 30 июня на 1 июля на территории Воронежа будут проводиться массовые проверки водителей по выявлению грубых нарушений правил дорожного движения. Особое внимание будет уделено выявлению фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Тактика «сплошных» проверок предполагает остановку сотрудниками ГИБДД всех автомобилей без исключения на заранее выбранном участке дороги. В том случае, если от водителя автомобиля исходит запах алкоголя или его поведение кажется инспекторам странным, ему предлагается пройти проверку на трезвость, а в случае необходимости, и на употребление наркотических веществ.

Отметим, что за 29 июня на территории нашего региона было зафиксировано 12407 административных правонарушений в области дорожного движения, в том числе за нарушение скоростного режима - 7778. В частности, восемь водителей задержаны и привлечены к ответственности за езду в пьяном виде.