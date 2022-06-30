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Общество30 июня 2022 13:40

Умер легендарный воронежский бобслеист Дмитрий Степушкин

Он был одним из лучших разгоняющих страны
Алексей СЕРГУНИН
Дмитрий Степушкин. Фото со страницы Федерации бобслея России в VK.

Дмитрий Степушкин. Фото со страницы Федерации бобслея России в VK.

Сегодня, 30 июня, в Москве скончался один из самых титулованных воронежских спортсменов бобслеист Дмитрий Степушкин. Ему было 46 лет.

Заслуженный мастер спорта был одним из лучших разгоняющих страны. Дмитрий был чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира, многократным призером чемпионатов мира, участвовал в Олимпийских играх. Организацию похорон, которые пройдут 2 июля в Воронеже, на себя возьмет Федерация бобслея России.