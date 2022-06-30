Умер легендарный воронежский бобслеист Дмитрий Степушкин

Дмитрий Степушкин. Фото со страницы Федерации бобслея России в VK.

Сегодня, 30 июня, в Москве скончался один из самых титулованных воронежских спортсменов бобслеист Дмитрий Степушкин. Ему было 46 лет.

Заслуженный мастер спорта был одним из лучших разгоняющих страны. Дмитрий был чемпионом Европы, двукратным обладателем Кубка мира, многократным призером чемпионатов мира, участвовал в Олимпийских играх. Организацию похорон, которые пройдут 2 июля в Воронеже, на себя возьмет Федерация бобслея России.