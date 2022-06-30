Воронежец нанес ущерб государству на более чем 500 тысяч рублей

Мужчину будут судить по части 3 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Панинскому району совместно с коллегами из регионального управления выявили факт хищения бюджетных средств в крупном размере.

Оперативники выяснили, что 62-летний местный житель предоставил в государственное учреждение подложные документы, дающие ему право на получение денежной компенсации за оплату твердого топлива. С 2016-го по 2022-й год мужчина предоставил в уполномоченный орган 11 заявлений на компенсацию расходов на уголь, причинив ущерб государству на сумму, превышающую 500 тысяч рублей.

Теперь в соответствии с частью 3 статьей 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат» злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до шести лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.