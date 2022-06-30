Импортное оборудование для воронежской ТЭЦ доставят вопреки санкциям

Руководитель управления государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов в рамках прямого эфира в областном Доме журналистов рассказал о ходе реализации инвестпрограмм в условиях западных санкций. О словам главы ведомства, в начале военной спецоперации у управления были сомнения и риски насчет успеха импортозамещения:

- Но со временем все удалось решить. На сегодня о инвестпрограммам отторговали все кантракты, которые были запланированы на первое полугодие 2022 года: и поставщики нашлись, в том числе и на импортное оборудование.

В качестве примера Бажанов привел закупку оборудования для компании «Квадра». На ТЭЦ, расположенной на улице Лебедева, необходима замена газовой турбины, выработавшей срок. Это оборудование американского производства.

- Сейчас мы получили разрешение на его ввоз в страну, а также гарантии от поставщиков. Более того, сейчас оборудование уже находится по пути в Воронеж, - уточнил чиновник.