Мария Епишова из Воронежской области стала призером Спартакиады учащихся по самбо

Мария Епишова (слева) и Татьяна Маклецова. Фото пресс-службы ЦСП СК Воронежской области.

В Армавире прошел финал XI летней Спартакиады учащихся России по самбо. Наш регион на этих соревнованиях представляла воспитанница Нововоронежской ДЮСШ Мария Епишова. Она боролась в весовой категории до 54 кг. Изначально спортсменки были поделены на две подгруппы - в одну попали самбистки, имеющие первый разряд, а в другую - кандидаты в мастера спорта. Именно во второй пришлось выступать Епишовой. Борьба в ней, ожидаемо, была более упорной.

В первой встрече Мария выиграла с минимальным преимуществом со счетом 2:1 у спортсменки из Курганской области Александры Хомяковой. А вот во втором поединке она одержала «чистую» победу - 8:0 над Нинель Савиновой из Владивостока. Дальше нашей спортсменке предстояло бороться с одним из лидеров турнира, хозяйкой соревнований Елизаветой Матвеевой из Краснодарского края. В этой встрече для того, чтобы продолжать борьбу за медали, Епишовой надо было не проиграть с крупным счетом. С этой задачей она справилась прекрасно, уступив всего один балл - 1:2. С таким же счетом завершился поединок Марии за выход в финал - она проиграла москвиче Мирославе Галкиной. В результате нововоронежская спортсменка заняла третье место.

В последний раз медаль в самбо на Спартакиаде учащихся воронежцы завоевывали 16 лет назад. Тогда в 2006-м году Роман Токарев стал серебряным призером.

- Это успешное выступление, - не скрывает оптимизма тренер Марии Татьяна Маклецова. - Была цель попасть в тройку, и мы ее добились. Можно было выйти и в финал, но подгруппа была очень сильная и Маша очень вымоталась, устала. Но со всеми поставленными задачами она справилась.