В Воронеже за год больше всего вырос тариф на канализацию

Тарифы пересматривают дважды в год Фото: из архива «КП»

Руководитель управления государственного регулирования тарифов Воронежской области Евгений Бажанов в рамках прямого эфира в областном Доме журналистов рассказал, что наибольший рост тарифа в 2022 году отмечается за услуги водоотведения для жителей правобережной части города. Он составил 11%, что связано с увеличением затрат водоканала на канализование.

В то же время чиновник уточнил, что не все заявки и не в полном объеме получают одобрение в правительстве:

- Мы рассматриваем предоставленное обоснование и обычно утверждаем меньший размер тарифа. Например, энергетиков сдерживаем на 25%, водоканал – на 5%. В денежном выражении это ощутимые суммы. По воде, это около 360 миллионов рублей.

Есть и случаи реального снижения тарифов. Так, в 2022 году по сравнению с 2021 годом снизилась плата за вывоз ТКО для больше половины населенных пунктов – в 7 из 8 кластеров.

- Меры по снижению тарифов мы принимаем по результатам анализа предоставленных нам документов, в том случае, когда находим отклонение в заявленных и фактических затратах организации, - добавил Бажанов.