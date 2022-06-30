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Общество30 июня 2022 11:10

К проблеме горящей свалки под Воронежем подключился Росприроднадзор

Сотрудники ведомства отобрали пробы воздуха
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

Фото с сайта Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора

После сообщения о возгорании незаконной свалки в Рамони Воронежской области к проблеме подключились инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора. Совместно с экспертами Центра лабораторного анализа по Воронежской области они выехали на место и зафиксировали задымление и открытое возгорание на территории свалки. Сейчас пожарные с привлечением спецтехники продолжают бороться с возгоранием.

- По результатам обследования территории свалки был произведен отбор проб атмосферного воздуха для возможного выявления загрязняющих веществ. Результаты анализов ожидаются в ближайшее время, после чего будут приняты меры в пределах компетенции Управления, - рассказали в ведомстве.

Напомним, заборы воздуха в поселке проводили также специалисты управления Роспотребнадзора области. Дымом со свалки заволокло жилой квартал.