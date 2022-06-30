Воронежец отдал мошенникам 700 тысяч рублей, взятые в кредит

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по Воронежу обратился 52-летний местный житель. Потерпевший пояснил, что ему на телефон позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к его банковскому счету и оформлении на него потребительского кредита. Со слов злоумышленника, для пресечения незаконных действий ему необходимо оформить на себя потребительский кредит в банке, чтобы лишить мошенников возможности похитить деньги.

Для большей безопасности полученные кредитные средства необходимо перевести на указанные счета до выяснения всех обстоятельств и нейтрализации угрозы хищения денег. В результате потерпевший оформил на себя кредит на сумму 700 тысяч рублей, которые по инструкциям неизвестного перевел на представленные ему реквизиты. После, когда лжесотрудник банка перестал выходить на связь, он понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют воронежцам сохранять бдительность при совершении финансовых сделок через интернет. Будьте осторожными при общении с неизвестными лицами, которые обращаются с различными предложениями о переводе денежных средств либо оказании каких-либо услуг. Необходимо тщательно перепроверять всю информацию и внимательно относиться к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.