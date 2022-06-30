В Воронеже загорелся лес на улице Куйбышева

С огнем боролись два часа Фото: из архива «КП»

Утром 29 июня в лесном массиве на улице Куйбышева возник пожар. Сообщение о возгорании в Пригородном лесничестве поступило по системе 112 в 10 час 10 мин. Прибывшие к месту пожара пожарные местной части и лесные пожарные Сомовской лесопожарной станции в 10 час 17 мин приступили к тушению огня.

На борьбу с огнем ушло два часа. Площадь пожара составила 0,28 гектаров. По словам директора Пригородного лесничества Константина Тушинского, предположительной причиной возникновения пожара стало неосторожное обращение с огнем:

- Несмотря на порывы ветра, нам удалось быстро локализовать пожар и не допустить его распространения. Выгорела лесная подстилка, но деревья не пострадали, ущерба насаждению нет.