Воронежский адвокат обманула клиента на 300 тысяч рублей

В декабре 2021 года адвокат получила от введенного в заблуждение подзащитного требуемую сумму, которой распорядилась по своему усмотрению. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

СУ СК РФ по Воронежской области на основании материалов, предоставленных УФСБ России по региону, возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).

По предварительным данным, в ноябре прошлого года 53-летняя адвокат при оказании юридической помощи обвиняемому по уголовному делу сообщила последнему о наличии у нее обширных связей, благодаря которым она может способствовать решению вопроса о назначении подзащитному по приговору суда наказания, не связного с лишением свободы. Но для этого необходимо заплатить 300 тысяч рублей, якобы предназначавшиеся для последующей передачи третьим лицам. При этом юрист осознавала, что у нее отсутствуют какие-либо юридические или иные полномочия влиять на решения, принимаемые судом по данному вопросу. Тем не менее, в декабре адвокат получила от введенного в заблуждение подзащитного требуемую сумму, которой распорядилась по своему усмотрению.

Сотрудники СК и УФСБ России по Воронежской области продолжают выполнять комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Воронежской области. Максимальное наказание по статье - до шести лет лишения свободы.