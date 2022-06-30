В Воронеже разработают проект сохранения Севастьяновского съезда

Сегодня уникальный памятник истории находится в плачевном состоянии Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После публикации в «Комсомолке» статьи о разрушении объекта культурного наследия «Севастьяновский (Ильинский) съезд» на наш запрос в управлении по охране объектов культурного наследия области сообщили, что памятник истории находится в собственности города и забота о состоянии съезда – обязанность администрации Воронежа.

- По вопросу сохранения Севастьяновского съезда в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области 17декабря 2021 прошло совещание с представителями администрации Воронежа, по итогам которого установлены сроки проведения работ по сохранению, - сообщили в ведомстве.

На основании заявления управления имущественных и земельных отношений мэрии управление в апреле 2022 года выдало задание на разработку научно-проектной документации по сохранению памятника истории.

- Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области не располагает информацией о концепции администрации городского округа город Воронеж по использованию объекта «Ильинский съезд (подпорные стены и мостовая)». Однако,она будет отражена в научно-проектной документации по его сохранению, - уточнили в ведомстве.