Под Воронежем с трассы вылетела «Лада Гранта»

Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, накануне, 29 июня, примерно в 15:00 часов в Рамонском районе у дома № 39 по улице Живописная села Староживотинное произошло ДТП с участием «Лады Гранты». Находившийся за рулем 18-летний местный житель съехал с дороги, врезался в препятствие и автомобиль перевернулся.

В результате происшествия пассажир «Лады» 18-летний местный житель получил телесные повреждения различной степени тяжести. Его доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.