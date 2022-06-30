Воронежец Константин Ерофеев стал третьим на первенстве России по легкой атлетике

На зимнем первенстве страны этого года Константин также стал третьим на дистанции 800 м (1 минута 57,01 секунды). Фото со страницы ЦСП СК Воронежской области.

На первенстве России по легкой атлетике, которое принимает Челябинск, бронзовую медаль завоевал воронежец Константин Ерофеев. Наш земляк стал третьим на дистанции 800 м (1 минута 55,87 секунды). Победу праздновал москвич Максим Шелих – 1 минута 54,14 секунды. Отметим, что тренируется Ерофеев в Поворинском районе.

Напомним, на зимнем первенстве страны этого года Константин также стал третьим на дистанции 800 м (1 минута 57,01 секунды).

Как сообщалось ранее, в воронежском «Факеле» появился еще один тренер - Константин Синеоков. Ранее этот специалист трудился в ФК «Акрон». Также Константин Николаевич несколько лет работал в системе «Краснодара» с профессиональными командами.