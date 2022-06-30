В Воронеже ищут подрядчика для строительства поликлиники за 434 миллиона

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В Воронеже на сайте госзакупок объявили конкурс среди подрядчиков на строительство пятиэтажной поликлиники на улице 20-лет Октября, 82. Заказчик работ – департамент строительной политики Воронежской области.

Стартовая цена контракта составляет 434 миллиона 437 тысяч рублей. Согласно документу, фирме необходимо будет разработать рабочую документацию, включающую дизайн-проект, провести подготовительные работы, демонтировать старое строение, перенести коммуникации на время работ, построить пятиэтажное здание со всеми необходимыми системами. На завершающем этапе – благоустроить прилегающую территорию.

Сроки начала работ - август 2022 года, завершения – 15 ноября 2023 года.