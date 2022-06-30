В Воронеже осудили серийного разбойника

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Ленинский райсуд вынес обвинительный приговор 27-летнему воронежцу за серию разбойных нападений на торговые павильоны. Объектами нападения стали две точки, торгующие канцтоварами, а также аптечный пункт и табачный павильон.

В декабре прошлого гожа мужчина заходил в магазины и, угрожая ножом продавцам, требовал отдать ему содержимое кассы. Общая сумма причиненного ущерба превысила 40 тысяч рублей.

Оперативники изучили записи камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и установили приметы нападавшего. Схожего по приметам гражданина оперативники задержали на улице Гродненской рядом с домом его знакомой, к которой он направлялся.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело о статье «разбой». Согласно решению суда он отправится на 3 года и 9 месяцев в колонию общего режима.