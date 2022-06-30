На трассе в Воронежской области грузовик задавил ремонтирующего машину мужчину

29 июня около 15.45 часов в Павловском районе Воронежской области на 683 километре автодороги М-4 «Дон» произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, 28-летний житель республики Беларусь за рулем грузового автомобиля «Вольво FH-TRUCK 4X2» направлялся ь со стороны города Ростов-на-Дону в сторону столицы и наехал на 40-летнего жителя Московской области, который на обочине ремонтировал левое колесо прицепа «Бокманн» в составе с автомобилем «Киа-Соренто».

Мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.

По факту ДТП полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.