По воронежскому микрорайону промчался мини-торнадо

Кадр видео, соцсети

В одном из городских пабликов в соцсети «Вконтакте» разместили видео мини-смерча. Необычное для нашего региона явление сняли жители микрорайона Шилово. На размещенных в сети кадрах неизвестно откуда возникший пыльный столб высотой около двух метров проходит по пустырю, приближаясь к стоящему автомобилю. На этом запись обрывается.

Природное явление смерч возникает обычно при перемене погоды, когда в слоях атмосферы возникают большие перепады атмосферного давления. Крупные торнадо способны разрушать постройки, поднимать автомобили и приносить значительный урон.

В середине прошлого века разрушительные ураганы были в нашем регионе частыми гостями. Для борьбы с ними между сельскохозяйственными полями начали массово высаживать полосы из деревьев.