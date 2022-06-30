Вандалы повалили Половецкую бабу на Большой воронежской экотропе

Фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Организаторы Большой воронежской экотропы сообщили об очередном акте вандализма. Неизвестные повалили копию «половецкой бабы», которую установили на маршруте в память о первом упоминании Воронежа в летописи 1177 года. Тогда Ярополк бежал на Воронеж, и дальше в степь к половцам, бывшим союзниками русских князей в междоусобице.

- Сегодня вот так. Видно междоусобица продолжается, - сообщили организаторы на странице Большой воронежской экопропы в соцсети «Вконтакте».

Восстановление скульптуры запланировали провести на следующей неделе и просят помощи воронежцев в этом.