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Общество30 июня 2022 6:29

Вандалы повалили Половецкую бабу на Большой воронежской экотропе

Копию статуи установили в память о первом летописном упоминании нашего города
Ирина КАЗАНИНА
Фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Фото из группы "Большая Воронежская экологическая тропа" в соцсети "Вконтакте"

Организаторы Большой воронежской экотропы сообщили об очередном акте вандализма. Неизвестные повалили копию «половецкой бабы», которую установили на маршруте в память о первом упоминании Воронежа в летописи 1177 года. Тогда Ярополк бежал на Воронеж, и дальше в степь к половцам, бывшим союзниками русских князей в междоусобице.

- Сегодня вот так. Видно междоусобица продолжается, - сообщили организаторы на странице Большой воронежской экопропы в соцсети «Вконтакте».

Восстановление скульптуры запланировали провести на следующей неделе и просят помощи воронежцев в этом.