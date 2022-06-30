Воронежский Росреестр будет принимать документы от заявителей только в электронном виде

С 29 июня Управление Росреестра по Воронежской области переходит на безбумажный документооборот с МФЦ и прекращает принимать документы от заявителей на кадастровый учёт и регистрацию прав на недвижимость почтовым отправлением.

Теперь заявитель сможет предоставить в Росреестр документы, необходимые для постановки на кадастровый учет и регистрацию прав на недвижимость либо при личном обращении в любой офис МФЦ, в том числе при выездном приеме, либо в электронной форме, в том числе через Личный кабинет.

В Росреестре уточнили, что процесс передачи документов между МФЦ и Росреестром прав станет проще. Ранее при обращении заявителя в МФЦ бумажные документы направлялись в территориальный орган Росреестра, после осуществления учетно-регистрационных действий возвращались в МФЦ и отдавались заявителю.

- Отныне Росреестр и МФЦ перестанут обмениваться бумажными документами и переведут весь документооборот в цифру. Теперь все бумажные документы, поступающие в МФЦ от заявителей, будут сначала переводить в электронную форму, заверять усиленной квалифицированной электронной подписью, а потом уже в электронном виде направлять в территориальный орган Росреестра по защищенным цифровым каналам. Бумажные документы будут возвращать заявителю. Исключением останутся лишь документарные закладные, – прокомментировала изменения руководитель Управления Росреестра по Воронежской области Елена Перегудова.