В воронежском дворе развернул работу выездной медкабинет

Фото управы Ленинского района

На днях, бригада специалистов из Центра здоровья БУЗ ВО «Воронежская городская поликлиника № 10» развернула выездной диагностический кабинет во дворе дома 12 по переулку Новый в Ленинском районе Воронежа. Подобные акции для медико-профилактической помощи жителям района проводят регулярно.

В выездном медкабинете можно бесплатно пройти комплексное профилактическое обследование, выявить факторы риска многих заболеваний и при необходимости получить направление к узкому специалисту.

Врачи Центра здоровья проводят исследования, которые помогают выявить у пациентов факторы риска хронических неинфекционных заболеваний: системы кровообращения, эндокринной системы (в том числе сахарный диабет), системы дыхания, онкозаболевания.

По словам врачей, эта акция преследует две цели. Первая - сохранение коллективного иммунитета от COVID-19. Для этого проводится вакцинация и ревакцинация желающих. А вторая не менее важная задача - это выявление и профилактика хронических заболеваний на ранних стадиях. Специально для этого во двор прибыла оборудованная машина, где можно сдать кровь на общий анализ. Берут ее из вены. Также специалисты измеряют внутриглазное давление, делают электрокардиограмму, консультируют и рассказывают о факторах риска для здоровья. Все это – первый этап диспансеризации.