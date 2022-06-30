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Общество30 июня 2022 5:11

В воронежских УК изменится телефон круглосуточной диспетчерской службы

Новый номер заработает с 1 июля
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

С 1 июля в Воронеже изменится номер телефона диспетчерской службы крупных УК. Отныне, чтобы оставить заявку, получить консультацию по начислениям за ЖКУ или вызвать специалиста для устранения аварии, нужно звонить по номеру: 8 (473) 212-12-68

Пока новый номер контакт центра УК работает в тестовом режиме и обращения горожан круглосуточно принимают по обоим номерам: 8 (473) 212-12-68 и 8 (473) 200-8-300. Но с пятницы старый номер перестанет отвечать.

В УК «ПИК-Комфорт» сообщили, что новый номер многоканальный, поэтому переход на него улучшит качество оказания услуги собственникам квартир МКД и сократит время ожидания ответа оператора.