Петровская выставка проедет по Воронежской области

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Передвижная выставка «Царь-реформатор и град Воронеж», приуроченная к 350-летию Петра Великого, проедет семь райцентров области. Проект представит значимые преобразования государя, которые, начавшись в Воронеже, распространились на всю страну и сыграли решающую роль в ее истории.

Гости выставки увидят артефакты петровского периода, познакомятся с гравюрами и документами конца XVII - начала XVIII веков. Посетители смогут погрузиться в атмосферу эпохи кораблестроения.

1 июля проект откроется в Острогожском историко-художественном музее имени Крамского. Через две недели переедет в краеведческие музеи Павловска (14 - 31 июля), Бутурлиновки (1 - 18 августа), Новохоперска (19 августа - 4 сентября), затем в Борисоглебский историко-художественный музей (5 – 22 сентября), краеведческий музей Воронежа (23 - 29 сентября). Завершится выставочный проект во дворе Ольденбургских в Рамони (30 сентября - 9 октября).