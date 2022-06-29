В Воронеже десятиэтажка осталась без горячей воды и тепла из-за сноса завода "Электроприбор"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже за самовольный демонтаж котельной на фирму возбудили уголовное дело. Потому что организация оставила без горячей воды и тепла жителей многоэтажки.

Прокуратура Воронежа провела проверку и установила, что с декабря 2021 года технический эксплуатационный центр стал собственником котельной и тепловой сети на ул. 20-летия Октября, 59, выкупив их у Электроприбора. Объект теплоснабжения поставлял горячую воду и тепло в многоквартирный дом на Челюскинцев, 69.

- В настоящее время поставка горячего водоснабжения в многоквартирный дом прекращена, ведутся работы по демонтажу котельной. Объект был выведен из эксплуатации в нарушение законодательства о теплоснабжении - без согласования с органом местного самоуправления. Материалы прокурорской проверки направлены в органы дознания, на их основании полиция возбудила уголовное за самоуправство. Расследование уголовного дела взято на контроль прокуратурой города, - сообщили в ведомстве.