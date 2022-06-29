30 июня в Воронеже на 6 часов закроют проезд от филармонии до площади Ленина

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа предупредила воронежцев о перекрытии 30 июня проезда для транспорта от филармонии до площади Ленина. Ограничение будет действовать шесть часов – с 10.00 до 16.00.

В это время коммунальщики под присмотром сотрудников управления экологии будут пилить сухие деревья.

Из-за работ скорректировали движение городского пассажирского транспорта. Автобусы изменят маршруты.

- №№ 1КВ, 3, 5, 13, 20, 29, 33, 50, 52, 70А, 70М, 88, 88А пойдут с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам,

№№ 8, 9КА, 32, 37А, 41, 90 - с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской и далее по маршрутам,

№ 27 - с Плехановской по площади Ленина (без заезда к Кольцовскому скверу) и далее по маршруту,

- №№ 48, 86 - с площади Ленина по улицам Кардашова, Карла Маркса, Пушкинской, Плехановской, площади Ленина и далее по маршрутам,

- № 69 - с проспекта Революции по улицам Пушкинской, Плехановской, Университетской площади и далее по маршруту.

Также на время проведения работ будет приостановлено движение троллейбусных маршрутов №№ 7 и 99.