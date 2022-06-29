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Происшествия29 июня 2022 15:34

Под Воронежем сотрудник автомойки угнал машину хозяина и попал на ней в ДТП

Теперь парню грозит срок
Ярослав ИВАНОВ

Так любо-дорого помыл, что захотел покататься.

В Боброве 37-летний владелец автомойки заявил в полицию об угоне с территории комплекса автомобиля «Нива Шевроле». Потерпевший рассказал, что оставил машину для мойки, а утром не обнаружил ее. Полицейские быстро нашли автомобиль: машина стала участником аварии в центре Боброва.

Как выяснили оперативники, 18-летний сотрудник автомойки после того, как помыл автомобиль, решил прокатиться по райцентру. Но на перекрестке столкнулся с другой машиной, после чего сбежал, бросив транспортное средство на месте аварии.

За угон ему грозит до пяти лет заключения.