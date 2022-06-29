Под Воронежем водитель грузовика с липовыми документами предложил полицейскому 40 тысяч в качестве взятки

В Богучарском районе под следствие попал водитель грузового автомобиля. На 27-летнего мужчину возбудили уголовное дело за взятку полицейскому. Шофера из Краснодарского края с грузом мясных полуфабрикатов остановили на стационарном посту ДПС для проверки документов и в ходе нее сотрудники ГИБДД обнаружили у водителя поддельное свидетельство о регистрации прицепа-рефрижиратора на данный автомобиль. После этого сотрудники полиции начали проверку.

23 июня 2022 года нарушитель прибыл в отдел МВД и пытался дать взятку заместителю начальника полиции, чтобы не возбуждали уголовное дело. Мужчина объяснил, что некоторое время назад потерял подлинное свидетельство, на восстановление его законным способом он не нашел времени, поэтому и приобрел подделку. И чтобы правоохранитель закрыл глаза на инцидент, положил на рабочий стол полицейскому пластиковую папку с 40 тысячами рублей. После этого его задержали.

Теперь ему грозит серьезный срок уже по двум статьям.