Будут судить жителя Воронежской области, избившего судебного пристава

Воронежские следователи передают в суд уголовное дело 43-летнего жителя Эртильского района, который год назад напал на судебного пристава.

Инцидент произошел в середине августа 2021 года в Эртиле. Судебные приставы прибыли к должнику, чтобы взыскать задолженность по кредитному договору. Находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина повел себя агрессивно и замахнулся на женщину-пристава, которая составляла акт совершения исполнительных действий. Ее собой закрыл коллега-мужчина и получил от дебошира по лицу. После этого вызвали полицию, и оперативники скрутили должника.

Теперь ему придется ответить за применение насилия в отношении представителя власти при исполнении.