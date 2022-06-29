Житель Воронежа прописал в квартиру к родственнице 6 мигрантов без ее ведома

Жительница Воронежа и не знала, что является владелицей «резиновой квартиры». Пока об этом ей не сообщили оперативники. На жиплощади в многоквартирном доме по улице Героев Стратосферы оказалось прописано шесть мигрантов!

Как выяснилось, к факту незаконной регистрации оказался причастен 38-летний родственник женщины, который сам был прописан у нее на птичьих правах. Но мужчине, ранее судимому за кражи, не помешало это брать деньги с гастарбайтеров, чтобы устроить им фиктивную регистрацию, потому как квадратные метры для жилья им не предоставлялись. Все это он провернул без ведома хозяйки.

В полиции рецидивист признался, что тратил деньги на личные нужды. Теперь может получить срок за фиктивную постановку на учет иностранцев – до трех лет.