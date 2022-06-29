В Воронежской области наркосбытчик из Таджикистана получил 6 лет колонии

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В Россоши осудили 31-летнего гражданина республики Таджикистан. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Об этом рассказали в облпрокуратуре 29 июня.

Как установил суд, мужчина приобрел через интернет партию героина, чтобы сбыть его на территории Белгородской и Воронежской областей. Наркотики он вместе со своим знакомым из Таджикистана расфасовал в 700 полимерных свертков. Однако довести преступный умысел до конца он не смог – был задержан сотрудниками полиции. У мужчины изъяли свыше 300 грамм наркотиков.

Россошанский районный суд, согласившись с позицией прокурора, назначил виновному 6 лет колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней. Его соучастник, заключивший досудебное соглашение, осужден ранее к 4 годам колонии строгого режима.