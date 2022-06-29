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Происшествия29 июня 2022 12:39

Воронежец выстрелил в лицо собутыльнику из пневматического пистолета

21-летнего парня госпитализировали
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В приемное отделение одной из больниц Воронежа поступил 21-летний местный житель с травмой в области глаза. Оказалось, что получил молодой человек ранение от пули. О случившемся медики сообщили в полицию. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 29 июня.

Стражи порядка выяснили, что ночью потерпевший распивал спиртное у питейного заведения по улице 9 Января в компании друзей и ранее незнакомого мужчины. В ходе общения между собравшимися завязался конфликт. Неизвестный выхватил пневматический пистолет и выстрелил в толпу. Одна из пуль попала потерпевшему в область глаза. Парню потребовалась медицинская помощь.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские установили личность и местожительство предполагаемого подозреваемого. Им оказался 26-летний воронежец. Задержанный в РОВД признался в содеянном и пояснил, что избавился от пистолета. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению местонахождения орудия преступления. А в отношении стрелка возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», он находится в СИЗО. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.