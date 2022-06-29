Жителям Коминтерновского района Воронежа дали воду после устранения аварии

«РВК-Воронеж» ликвидировал утечку на водоводе диаметром 1 000 мм в районе жилого массива «Задонье» в Коминтерновском районе. Специалисты предприятия установили на месте повреждения ремонтный бандаж. Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Восстановительные мероприятия проходили на глубине более 2,5 метра. В работах были задействованы автокран, 2 экскаватора, 2 автомобиля техпомощи и откачивающее оборудование. Сотрудники водоканала вели работы всю ночь. По адресу ул. Владимира Невского, 38/3 был организован подвоз технической воды. Ремонтно-восстановительные мероприятия были завершены в 6:25 29 июня, а затем началось заполнение системы.

Как отметил начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин, ремонтно-восстановительные мероприятия осложняло то, что трубопровод был внушительного диаметра, а также его материалом.

– Речь идет о чугуне, поэтому потребовалось проведение сварочных работ. При этом часть работ по ликвидации нештатной ситуации специалистам удалось провести без ограничения водоснабжения – благодаря резервной линии, – пояснил он.